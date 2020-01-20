БТР в Херсоне: в сети появились фото спецоперации силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В социальных сетях пользователи активно распространяют фото с большим количеством полиции и БТР-ами на улицах Херсона, сообщает УНН.
Фото начали появляться ориентировочно в 9:00 утра. Жители города были удивлены большим количеством полицейских авто, которые, по сообщениям пользователей, перекрыли проезд некоторыми дорогами Херсона. Также, на окраине города недалеко от Антоновского моста, а позже и в другом районе Херсона, зафиксировали БТР.
Пока неизвестно, был ли это один и тот же бронетранспортер. Неизвестно и количество военной техники и дополнительных подразделений силовиков, которые направили в город.
Как сообщалось ранее в УНН, в Херсоне и области проходит спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации. Было сообщено о подозрении ее руководителю, бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов, который фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также предпринят ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку.