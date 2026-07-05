Бруклинский мост загорелся во время праздничного фейерверка в честь Дня независимости США
Киев • УНН
Вечером 4 июля во время праздничного шоу на Бруклинском мосту вспыхнуло несколько пожаров из-за фейерверков. Пострадавших нет, пожар ликвидировали водопоглощающей машиной.
Во время праздничного фейерверка в честь Дня независимости США вечером 4 июля на Бруклинском мосту в Нью-Йорке возникло несколько очагов возгорания. По данным полиции, пострадавших нет, а пожар ликвидировали. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
На видеозаписях видно несколько пожаров, вспыхнувших на мосту вскоре после начала фейерверка Macy's 4 июля в Нью-Йорке, сразу после 21:00. Полицейское управление сообщило, что о пострадавших не сообщалось. Фотограф газеты "Нью-Йорк Таймс" на Манхэттене видел пламя, вырывавшееся как минимум из четырех точек на дорожке моста, в местах, где запускали фейерверки. После завершения фейерверка пожары тушила водопоглощающая машина
По словам правоохранителей, возгорание "весьма вероятно" возникло из-за фейерверков, запущенных в честь Дня независимости. Кроме того, после завершения фейерверка на мосту работали экстренные службы.
По данным издания, незадолго до 22:30 Бруклинский мост оставался закрытым для движения транспорта и для пешеходов, а все полосы движения были перекрыты служебными автомобилями.
Напомним
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