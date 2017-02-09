Бровары стали лучшим районом пригорода Киева - опрос

Участникам голосования предоставлялась возможность отметить наиболее привлекательные, по их мнению, районы в пригороде Киева. Всего было отдано 888 голосов. Из них за Бровары было отдано 133 голоса, за Ирпень - 116 голоса и за Вышгород - 114 голосов.

Также, по мнению участников опроса, привлекательные Буча (75 голосов), Пуща-Водица (49 голосов) и Конча-Заспа (39 голосов).

Напомним, в Броварах строят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок). Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое.

Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долларов США.