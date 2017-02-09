Бровари стали найкращим районом передмістя Києва - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Бровари, Ірпінь і Вишгород визнані найпривабливішими районами передмістя столиці у 2016 році. Про це свідчать дані народного голосування, проведеного порталом нерухомості “Domik.ua”, передає УНН.
Учасникам голосування надавалася можливість відзначити найбільш привабливі, на їхню думку, райони у передмісті Києва. Всього було віддано 888 голосів. Із них за Бровари було віддано 133 голоси, за Ірпінь - 116 голоси і за Вишгород - 114 голосів.
Також, на думку учасників опитування, привабливими є Буча (75 голосів), Пуща-Водиця (49 голоси) і Конча-Заспа (39 голоси).
Нагадаємо, у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко). Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого.
Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис.доларів США.