Британцы учат украинских инженеров защищать энергосистему от рф зимой

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 8296 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 62270 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 38456 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 61701 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 185478 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 68185 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 118462 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166887 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154840 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155327 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 79655 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 83239 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 78202 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 111978 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 45035 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 62299 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 113912 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 185515 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 260160 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 311999 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 10164 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 46310 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 53102 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 51724 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 64373 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Британцы учат украинских инженеров защищать энергосистему от рф зимой

Киев • УНН

 • 137499 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В защите энергосистемы от атак рф Украине помогут британские инженеры. В Великобритании разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от российских нападений этой зимой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Британцы учат украинских инженеров защищать энергосистему от рф зимой

Цитата

“Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Великобритании ввели новую программу тренировок, чтобы помочь Украине усилить свою способность защищать критически важную национальную инфраструктуру от российских атак и спасти жизни гражданского населения этой зимой”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что тренинг улучшит способность Украины планировать защиту своей инфраструктуры от атак рф, а участники научатся определять наиболее уязвимые объекты, потенциальные радиусы поражения и влияние различных видов оружия и взрывчатых веществ. А также научиться определять, где лучше всего расположить физические и воздушные защитные средства, которые помогут обезопасить эти объекты от нападений со стороны россии.

Двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины по дальнейшему совершенствованию защиты энергетического сектора.

Дополнение

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в среду, 11 октября, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 млн фунтов стерлингов. Этот пакет помощи содержит средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23