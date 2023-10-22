Британцы учат украинских инженеров защищать энергосистему от рф зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В защите энергосистемы от атак рф Украине помогут британские инженеры. В Великобритании разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от российских нападений этой зимой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Великобритании.
Цитата
“Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Великобритании ввели новую программу тренировок, чтобы помочь Украине усилить свою способность защищать критически важную национальную инфраструктуру от российских атак и спасти жизни гражданского населения этой зимой”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что тренинг улучшит способность Украины планировать защиту своей инфраструктуры от атак рф, а участники научатся определять наиболее уязвимые объекты, потенциальные радиусы поражения и влияние различных видов оружия и взрывчатых веществ. А также научиться определять, где лучше всего расположить физические и воздушные защитные средства, которые помогут обезопасить эти объекты от нападений со стороны россии.
Двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины по дальнейшему совершенствованию защиты энергетического сектора.
Дополнение
Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в среду, 11 октября, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 млн фунтов стерлингов. Этот пакет помощи содержит средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.