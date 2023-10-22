Британці вчать українських інженерів захищати енергосистему від рф взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У захисті енергосистеми від атак рф Україні допоможуть британські інженери. У Великій Британії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від російських нападів цієї зими. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міноборони Великої Британії.
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“Фахівці інженерних військ Збройних сил Великої Британії запровадили нову програму тренувань, щоб допомогти Україні посилити свою здатність захищати критично важливу національну інфраструктуру від російських атак і врятувати життя цивільного населення цієї зими”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається що тренінг покращить спроможність України планувати захист своєї інфраструктури від атак рф, а учасники навчаться визначати найбільш вразливі об'єкти, потенційні радіуси ураження та вплив різних видів зброї та вибухових речовин. А також навчитися визначати, де найкраще розташувати фізичні та повітряні захисні засоби, які допоможуть убезпечити ці об'єкти від нападів з боку росії.
Двотижневий навчальний курс був розроблений і проведений на прохання України щодо подальшого вдосконалення захисту енергетичного сектору.
Доповнення
Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс у середу, 11 жовтня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів. Цей пакет допомоги містить засоби для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об'єктів української інфраструктури.