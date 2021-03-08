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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55101 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76189 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 146307 просмотра

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Британский премьер заявил, что не будет вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи

Британский премьер заявил, что не будет вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи

Киев  •  УНН

 • 22681 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал, разгоревшийся вокруг британской королевской семьи после того, как жена принца Гарри Меган Маркл обвинила ее членов в расизме. Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Джонсон подчеркнул, что продолжит воздерживаться от каких-либо комментариев, передает УНН.

Цитата

“Отдаю должное вашей попытке заставить меня вмешаться в эту историю и сказать больше, чем я уже сказал, но я убежден, что премьер-министр не должен ничего говорить, когда дело касается королевской семьи”, — сказал Джонсон в ответ на вопрос о том, считает ли он кого-нибудь из представителей монаршей семьи расистом. В ответ на еще одну просьбу прокомментировать скандал, глава правительства заявил, что “всегда глубоко восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она отыгрывала” в Великобритании. Ранее он заявил о том, что не имел возможности посмотреть скандальную телепрограмму.

Что предшествовало

В воскресном интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри на американском телеканале CBS герцогиня Сассекская заявила, что представители королевской семьи были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам Маркл, мать которой афроамериканка, ее сыну “не хотели давать титул и охрану” в связи с “озабоченностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа” ребенка, когда он родится. Она также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой “настоящей клеветнической кампании”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меган Маркл заявила о требовании молчать со стороны королевской семьи

После выхода интервью в эфир Уинфри уточнила, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп не имели отношения к разговорам о цвете кожи своего правнука. Букингемский дворец пока не комментировал содержание интервью.

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