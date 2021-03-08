Британский премьер заявил, что не будет вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи

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“Отдаю должное вашей попытке заставить меня вмешаться в эту историю и сказать больше, чем я уже сказал, но я убежден, что премьер-министр не должен ничего говорить, когда дело касается королевской семьи”, — сказал Джонсон в ответ на вопрос о том, считает ли он кого-нибудь из представителей монаршей семьи расистом. В ответ на еще одну просьбу прокомментировать скандал, глава правительства заявил, что “всегда глубоко восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она отыгрывала” в Великобритании. Ранее он заявил о том, что не имел возможности посмотреть скандальную телепрограмму.

Что предшествовало

В воскресном интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри на американском телеканале CBS герцогиня Сассекская заявила, что представители королевской семьи были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам Маркл, мать которой афроамериканка, ее сыну “не хотели давать титул и охрану” в связи с “озабоченностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа” ребенка, когда он родится. Она также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой “настоящей клеветнической кампании”.

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После выхода интервью в эфир Уинфри уточнила, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп не имели отношения к разговорам о цвете кожи своего правнука. Букингемский дворец пока не комментировал содержание интервью.