Британський прем'єр заявив, що не втручатиметься в скандал навколо королівської родини

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“Віддаю належне вашій спробі змусити мене втрутитися в цю історію і сказати більше, ніж я вже сказав, проте я переконаний, що прем’єр-міністр не повинен нічого говорити, коли справа стосується королівської сім’ї”, — сказав Джонсон у відповідь на питання про те, чи вважає він кого-небудь з представників монаршої родини расистом. У відповідь на ще одне прохання прокоментувати скандал, глава уряду заявив, що “завжди глибоко захоплювався королевою і тією об’єднуючою роллю, яку вона відіграє” у Великій Британії. Раніше він заявив про те, що не мав можливості подивитися скандальну телепрограму.

Що передувало

У недільному інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл телеведучій Опрі Уінфрі на американському телеканалі CBS герцогиня Сассекська заявила, що представники королівської сім’ї були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини. За словами Маркл, мати якої афроамериканка, її синові “не хотіли давати титул і охорону” в зв’язку зі “стурбованістю і розмовами про те, наскільки темною може бути шкіра” дитини, коли вона народиться. Вона також розповіла про те, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім’ї і ЗМІ, вона також назвала себе жертвою “справжньою наклепницької кампанії”.

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Після виходу інтерв’ю в ефір Уїнфрі уточнила, що королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп не мали відношення до розмов про колір шкіри свого правнука. Букінгемський палац поки не коментував зміст інтерв’ю.