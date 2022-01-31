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Британский премьер Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Британский премьер Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Киев • УНН

 • 36317 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Британское правительство отменило запланированный на февраль визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Японию из-за напряжения вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Токио и Лондон готовили его визит в середине февраля для переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, но источники сообщили, что британское правительство отменило этот план.

"Это неправда, что готовится визит премьер-министра Великобритании Джонсона", - заявил главный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацун на очередной пресс-конференции в Токио.

Отмечается, что британское правительство отменило запланированный на февраль визит Джонсона в Японию также из-за скандала с его предполагаемым участием в вечеринках, которые проводились с нарушением COVID-ограничений.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе посетит регион, куда входит Украина, и проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне опасений российского вторжения.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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