Британський прем'єр Джонсон скасував візит до Японії через ситуацію навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Британський уряд скасував запланований на лютий візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Японії через напруження навколо України. Про це повідомило агентство Kyodo із посиланням на джерела в уряді Японії, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що Токіо та Лондон готували його візит у середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, але джерела повідомили, що британський уряд скасував цей план.
"Це неправда, що готується візит прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона", - заявив головний секретар кабінету міністрів країни Хірокадзу Мацуно на черговій пресконференції в Токіо.
Зазначається, що британський уряд скасував запланований на лютий візит Джонсона до Японії також через скандал з його передбачуваною участю у вечірках, які проводилися з порушенням COVID-обмежень.
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає регіон, куди входить Україна, і проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі побоювань російського вторгнення.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.