Британский ледокол уже в Украине: в Антарктическом центре рассказали о "цене вопроса"

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Стоимость использования британского ледокола James Clark Ross ("Джеймс Кларк Росс"), который 5 октября прибыл в Одессу, будет зависеть от режима его работы. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Цитата:

"Дальнейшая стоимость использования будет планироваться в режиме работы. Потому что стоимость отстоя судна в порту - это одна величина, а стоимость работы в открытом океане - это на порядок больше величина. Расчет, который есть пока в проекте бюджета на 2022 год, такой, что 7-8 месяцев мы проводим в море, а 4-5 - судно на обслуживании в порту. И на это в проекте предусмотрено на следующий год 172 миллиона гривен. Если быть точным в формулировках - это не на содержание судна - это на морские исследования и на логистику станции "Вернадский" с использованием этого судна. Это включает расходы на его содержание и именно расходы на научно-исследовательские экспедиции и на обработку полученных результатов", - сообщил Дикий.

Детали

В частности, директор НАНЦ сообщил, что ледокол может принимать на борт 27 членов экипажа.

"Экипаж судна полного состава, то есть, когда оно работает в океане, составляет 27 человек, а на борт оно берет до 50 пассажиров. То есть это имеется в виду не 50 вообще, а 27 экипаж и плюс 50", - отметил Дикий.

К слову, Дикий добавил, что на покупку ледокола было потрачено 5 миллионов долларов.

"Это значительно ниже рыночной цены. Она оценивается в 8-10 примерно. Однако, Великобритания учла, что это приобретается не в коммерческих целях, а именно государством для науки", - добавил он.

Напомним

В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross ("Джеймс Кларк Росс"), который 19 августа этого года приобрела Украина.

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