Британський криголам вже в Україні: в Антарктичному центрі розповіли про "ціну питання"

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 • 37972 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Вартість використання британського криголаму James Clark Ross ("Джеймс Кларк Росс"), який 5 жовтня прибув до Одеси, буде залежати від режиму його роботи. Про це в коментарі УНН повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Цитата:

“Подальша вартість використання буде плануватися у режимі роботи. Тому що вартість відстою судна у порту — це одна величина, а вартість роботи у відкритому океані — це на порядок більша величина. Розрахунок, який є наразі у проекті бюджету на 2022 рік, такий, що 7-8 місяців ми проводимо у морі, а 4-5 — судно на обслуговуванні у порту. І на це у проекті передбачено на наступний рік 172 мільйони гривень. Якщо бути точним у формулюваннях — це не на утримання судна — це на морські дослідження і на логістику станції "Вернадський" з використанням цього судна. Це включає витрати на його утримання і саме витрати на науково-дослідні експедиції і на обробку отриманих результатів”, — повідомив Дикий.

Деталі

Зокрема, директор НАНЦ повідомив, що криголам може приймати на борт 27 членів екіпажу.

“Екіпаж судна повного складу, тобто, коли воно працює в океані, становить 27 осіб, а на борт воно бере до 50 пасажирів. Тобто це мається на увазі не 50 загалом, а 27 екіпаж і плюс 50”, — відзначив Дикий.

До слова, Дикий відзначив, що на покупку криголаму було витрачено 5 мільйонів доларів.

“Це значно нижче ринкової ціни. Вона оцінюється у 8-10 приблизно. Однак, Британія врахувала, що це купується не в комерційних цілях, а саме державою для науки”, — додав він.

Нагадаємо

До Одеси прибув британський криголам James Clark Ross (“Джеймс Кларк Росс”), який 19 серпня цього року придбала Україна.

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