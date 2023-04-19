Британский инвестор призвал Владимира Зеленского обратить внимание на произвол КГГА

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Британский бизнесмен грузинского происхождения Тамаз Сомхишвили публично обратился к президенту Украины с просьбой повлиять на ситуацию с защитой прав инвесторов из-за судебных споров с Киевской городской администрацией, которые продолжаются уже 15 лет.

Источник: текст открытого письма Тамаза Сомхишвили.

Речь идет о проекте реконструкции Харьковской площади в Киеве, которая регулирует поток автомобилей с Бориспольской трассы, в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. Компания “Киев Терминал”, принадлежащая Тамазу Сомхишвили, в 2007 году выиграла тендер на реализацию этого проекта и заключила с КГГА инвестиционный договор, которым обязалась возвести гостинично-офисный комплекс, выставочный центр, автовокзал и другую необходимую инфраструктуру, а также уплатить в бюджет города почти 14 млн долларов.

“Сегодня такие проекты называют публично-частным партнерством. Однако, то отношение, с которым я столкнулся и продолжаю сталкиваться со стороны столичных органов власти, можно назвать по-разному, но никак не партнерством. Пока инвестиционный проект действовал, я имел возможность увидеть все круги чиновничьего ада, с которыми может столкнуться частный инвестор: действия, которые включали как саботаж проекта, так и откровенное нарушение обязательств перед инвестором”, – говорится в открытом письме Тамаза Сомхишвили к Владимиру Зеленскому.

Столичные чиновники, утверждает бизнесмен, постоянно затягивали с выдачей необходимых разрешений, а впоследствии расторгли договор, что привело к потерям инвестором около 24 млн долларов. КГГА согласилась возместить убытки в случае их оценки независимыми экспертами, но после выполнения этого условия “Киев Терминал” снова получил отказ в компенсации. Из-за этого Сомхишвили обратился в суд. В 2019 году Киевский Хозяйственный суд удовлетворил его иск и обязал КГГА выплатить бизнесмену 24,4 миллиона долларов США.

“В 2022 году, в то время, когда в Украине продолжается война, я сразу предложил городу мировое соглашение, по которому я отказался от присужденных мне в суде первой инстанции средств и предложил предоставить участок после завершения военного положения для строительства инфраструктурного проекта в Киеве… Однако городские власти не только отвергли это предложение, но и против меня началась организованная массированная кампания клеветы и ложных обвинений невиданного масштаба. Эти обвинения не только показывают отношение ко мне как к инвестору, который выполнил все свои обязательства и не нарушил ни одного из них, но и отношение к моей стране – Великобритании, которая больше всего помогает Украине в это время”, – отмечает Тамаз Сомхишвили.

По его словам, государственные и разведывательные органы Украины, в частности Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины, подтвердили отсутствие оснований для ложных и клеветнических обвинений против него. Так же не имеют к нему претензий и органы Великобритании, гражданином которой является Сомхишвили. “Но это не останавливает как тех, кто является исполнителями обвинений, так и их выгодоприобретателей”, - говорится в заявлении.

Отмечается, что в 2021 году Тамаз Сомхишвили также публично обращался к Владимиру Зеленскому по поводу этой проблемы. В ответ президент Украины подчеркнул, что она является следствием нереформированности судебной системы и в будущем ситуация изменится к лучшему.

Тамаз Сомхишвили – гражданин Великобритании, основатель бизнес-группы «ТС Холдинг», которая объединяет более десятка грузинских компаний. Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007-м году, в связи с чем с 2008 г. он приостановил, а с 2010 г. полностью прекратил бизнес в России, где был соучредителем нескольких компаний. На прошлой неделе стало известно о заключении Центра контент-анализа относительно обвинений, которые звучали в адрес Сомхишвили от нескольких украинских блогеров. По мнению экспертов Центра, кампания против Сомхишвили имеет признаки умышленной дискредитации.

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