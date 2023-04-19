Британський інвестор закликав Володимира Зеленського звернути увагу на свавілля КМДА

Джерело: текст відкритого листа Тамаза Сомхішвілі.

Мова йде про проєкт реконструкції Харківської площі в Києві, яка регулює потік автомобілів з Бориспільської траси, в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Компанія “Київ Термінал”, що належить Тамазу Сомхішвілі, в 2007 році виграла тендер на реалізацію цього проєкту та уклала з КМДА інвестиційний договір, яким зобов’язалася звести готельно-офісний комплекс, виставковий центр, автовокзал та іншу необхідну інфраструктуру, а також сплатити в бюджет міста майже 14 млн доларів.

“Сьогодні такі проекти називають публічно-приватним партнерством. Проте, те відношення, із яким я стикнувся і продовжую стикатися з боку столичних органів влади, можна назвати по-різному, але аж ніяк не партнерством. Поки інвестиційний проект діяв, я мав можливість побачити всі кола чиновницького пекла, з якими може стикнутися приватний інвестор: дії, які включали як саботаж проекту, так і відверте порушення зобов’язань перед інвестором”, – йдеться у відкритому листі Тамаза Сомхішвілі до Володимира Зеленського.

Столичні посадовці, стверджує бізнесмен, постійно зволікали з видачею необхідних дозволів, а згодом розірвали договір, що призвело до втрат інвестором близько 24 млн доларів. КМДА погодилася відшкодувати збитки в разі їх оцінки незалежними експертами, але після виконання цієї умови “Київ Термінал” знову отримав відмову щодо компенсації. Через це Сомхішвілі звернувся до суду. В 2019 році Київський Господарський суд задовольнив його позов та зобов’язав КМДА сплатити бізнесмену 24,4 мільйона доларів США.

“У 2022 році, в той час, коли в Україні продовжується війна, я відразу запропоновував місту мирову угоду, за якою я відмовився від присуджених мені в суді першої інстанції коштів і запропонував надати ділянку після завершення воєнного стану для побудови інфраструктурного проекту в Києві… Проте міська влада не лише відкинула цю пропозицію, але й проти мене розпочалася організована масована кампанія наклепів та неправдивих звинувачень небаченого масштабу. Ці звинувачення не лише показують відношення до мене як до інвестора, який виконав всі свої зобов’язання і не порушив жодного із них, але й відношення до моєї країни – Великої Британії, яка чи не найбільше допомагає Україні в цей час”, – зазначає Тамаз Сомхішвілі.

За його словами, державні та розвідувальні органи України, зокрема Рада національної безпеки та оброни України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України, підтвердили відсутність підстав для неправдивих та наклепницьких звинувачень проти нього. Так само не мають до нього претензій і органи Великобританії, громадянином якої є Сомхішвілі. “Але це не зупиняє як тих, хто є виконавцями звинувачень, так і їх вигодонабувачів”, - йдеться у заяві.

Відзначається, що в 2021 році Тамаз Сомхішвілі також публічно звертався до Володимира Зеленського з приводу цієї проблеми. У відповідь президент України підкреслив, що вона є наслідком нереформованості судової системи та в майбутньому ситуація зміниться на краще.

Тамаз Сомхішвілі – громадянин Великої Британії, засновник бізнес-групи «ТС Холдинг», яка об’єднує понад десяток грузинських компаній. Сомхішвілі отримав громадянство Великобританії у 2007-му році, у зв’язку з чим з 2008 р. він призупинив, а з 2010 р. повністю припинив бізнес у Росії, де був співзасновником кількох компаній. Минулого тижня стало відомо про висновок Центру контент-аналізу щодо звинувачень, які лунали на адресу Сомхішвілі від кількох українських блогерів. На думку експертів Центру, кампанія проти Сомхішвілі має ознаки умисної дискредитації.