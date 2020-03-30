Британские ученые создали аппарат, который помогает дышать пациентам с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Британские ученые модернизировали устройство, которое используют для лечения людей с апноэ сна, чтобы использовать его для поддержки дыхания больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Британские ученые модернизировали устройство для дыхания, чтобы его можно было использовать для лечения людей, имеющих проблемы с дыханием из-за коронавируса. Это позволяет не допускать необходимости интенсивного лечения. Машину ранее использовали для лечения больных с апноэ сна", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что процесс разработки прибора занял менее двух недель и был одобрен для использования Национальной службой здравоохранения Великобритании. Эти приборы пройдут клинические испытания, а затем их будут использовать в больницах для лечения больных с COVID-19.
"В университете говорят, что модернизированные аппараты CPAP (непрерывной поддержки давления в дыхательных путях) помогут ослабить нагрузку на больничные аппараты искусственной вентиляции легких за счет лечения пациентов, которым не нужна интенсивная поддержка", - говорится в сообщении.
Указано, что аппарат разработали врачи совместно с инженерами британской Формулы-1, и с помощью компьютерных технологий за несколько недель разработали устройство, на разработку которого могли уйти годы.
Напомним, за рубежом на карантине и лечении находится около 200 украинцев.