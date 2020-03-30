Британські вчені створили апарат, який допомагає дихати пацієнтам з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Британські вчені модернізували пристрій, яку використовують для лікування людей з апное сну, щоб використовувати його для підтримки дихання хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Британські вчені модернізували пристрій для дихання, щоб його можна було використовувати для лікування людей, що мають проблеми з диханням через коронавірус. Це дозволяє не допускати необхідності інтенсивного лікування. Машину раніше використовували для лікування хворих на апное сну”, - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що процес розробки приладу зайняв менше двох тижнів і був схвалений для використання Національною службою охорони здоров’я Велико Британії. Ці прилади пройдуть клінічні випробування, а потім їх будуть використовувати в лікарнях для лікування хворих з COVID-19.
“В університеті кажуть, що модернізовані апарати CPAP (безперервної підтримки тиску в дихальних шляхах) допоможуть послабити навантаження на лікарняні апарати штучної вентиляції легень за рахунок лікування пацієнтів, яким не потрібна інтенсивна підтримка”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що апарат розробили лікарі, спільно з інженерами британської Формули-1, і за допомогою комп’ютерних технологій за кілька тижнів розробили пристрій, на розробку якого могли піти роки.
Нагадаємо, за кордоном на карантині та лікуванні перебуває близько 200 українців.