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Британські вчені створили апарат, який допомагає дихати пацієнтам з COVID-19

Київ • УНН

 • 21973 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Британські вчені модернізували пристрій, яку використовують для лікування людей з апное сну, щоб використовувати його для підтримки дихання хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Британські вчені модернізували пристрій для дихання, щоб його можна було використовувати для лікування людей, що мають проблеми з диханням через коронавірус. Це дозволяє не допускати необхідності інтенсивного лікування. Машину раніше використовували для лікування хворих на апное сну”, - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що процес розробки приладу зайняв менше двох тижнів і був схвалений для використання Національною службою охорони здоров’я Велико Британії. Ці прилади пройдуть клінічні випробування, а потім їх будуть використовувати в лікарнях для лікування хворих з COVID-19.

“В університеті кажуть, що модернізовані апарати CPAP (безперервної підтримки тиску в дихальних шляхах) допоможуть послабити навантаження на лікарняні апарати штучної вентиляції легень за рахунок лікування пацієнтів, яким не потрібна інтенсивна підтримка”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що апарат розробили лікарі, спільно з інженерами британської Формули-1, і за допомогою комп’ютерних технологій за кілька тижнів розробили пристрій, на розробку якого могли піти роки.

Нагадаємо, за кордоном на карантині та лікуванні перебуває близько 200 українців.

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