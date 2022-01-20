Британские ученые рассказали об опасности потребления красного мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Чрезмерное потребление красного мяса негативно влияет на здоровье человека и на окружающую среду. Об этом заявили британские ученые, передает УНН со ссылкой на научный журнал The Lancet.
Дело в том, что производство красного мяса является одним из основных факторов глобального потепления и ухудшения окружающей среды, отметили специалисты.
“На сектор животноводства приходится около 15% антропогенных выбросов парниковых газов (ПГГ). Производство животноводства приводит к вырубке лесов, деградации земель и потере их биоразнообразия”, — говорится в сообщении.
Кроме того, высокое потребление красного мяса и переработанного мяса оказывает негативное влияние на здоровье человека, добавили ученые.
“Появляется все больше доказательств того, что высокое потребление обработанного мяса и в меньшей степени красного мяса приводит к увеличению риска ожирения, сердечно-сосудистым заболеваниям, и некоторым формам рака”, — отметили специалисты.
Добавим
Недавно обновленная политика ЕС по продвижению продуктов питания связывает потребление красного мяса с повышенным риском развития рака.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.