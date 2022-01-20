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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Британські вчені розповіли про небезпеку споживання червоного м'яса

Британські вчені розповіли про небезпеку споживання червоного м'яса

Київ • УНН

 • 21480 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Надмірне споживання червоного м'яса негативно впливає на здоров'я людини і на навколишнє середовище. Про це заявили британські вчені, передає УНН із посиланням на науковий журнал The Lancet.

Справа в тому, що виробництво червоного м’яса є одним з основних факторів глобального потепління та погіршення довкілля, зазначили фахівці.

“На сектор тваринництва припадає близько 15% антропогенних викидів парникових газів (ПМР). Виробництво тваринництва призводить до вирубки лісів, деградації земель та втрати їх біорізноманіття”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, високе споживання червоного м’яса та переробленого м’яса негативно впливає на здоров’я людини, додали вчені.

“З’являється все більше доказів того, що високе споживання обробленого м’яса і меншою мірою червоного м’яса призводить до збільшення ризику ожиріння, серцево-судинних захворювань та деяких форм раку”, — зазначили фахівці.

Додамо

Нещодавно оновлена ​​політика ЄС щодо просування продуктів харчування пов’язує споживання червоного м’яса із підвищеним ризиком розвитку раку.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину та козлятину.

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