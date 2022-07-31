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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британские Husky в боевых действиях в Херсонской области: командование Десантно-штурмовых войск опубликовало видео

Киев • УНН

 • 265332 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, как военные применяют британские бронеавтомобили в боях Херсонской области. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Британские бронеавтомобили Husky TSV сразу пришлись по душе украинским десантникам. Они ценят их совершенство конструкции и удобство в бою, надежность и универсальность. Эти качества Husky вполне демонстрируют и в районе выполнения задач на Херсонщине, где воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины шаг за шагом освобождают родную землю от российских захватчиков», – говорится в сообщении.

Напомним

В Херсонской области украинские военные в течение последних двух недель освободили от российских оккупантов Ивановку и Лозовое, на этой неделе – Андреевку.

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