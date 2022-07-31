Британські Husky в бойових діях на Херсонщині: командування Десантно-штурмових військ опублікувало відео
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало відео, як військові застосовують британські бронеавтомобілі в боях на Херсонщині. Про це інформує УНН.
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«Британські бронеавтомобілі Husky TSV одразу припали до душі українським десантникам. Вони цінують їх досконалість конструкції і зручність у бою, надійність і універсальність. Ці якості Husky сповна демонструють і в районі виконання завдань на Херсонщині, де воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України крок за кроком звільняють рідну землю від російських загарбників», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На Херсонщині українські військові протягом останніх двох тижнів звільнили від російських окупантів Іванівку та Лозове, на цьому тижні – Андріївку.