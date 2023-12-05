Британская разведка: рф, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории Марьинки

Армия рф в течение последних недель медленно продвинулась сквозь руины Марьинки Донецкой области. Однако, Силы обороны продолжают контролировать отдельные участки территории на западной окраине города. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании, основанном на разведданных, пишет УНН.

Детали

В британской разведке отмечают, что в течение последних недель российские войска постепенно продвигались через руины Марьинки, в Донецкой области.

В настоящее время россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории. Однако украинские войска по-прежнему контролируют отдельные участки территории на западной окраине города - говорится в отчете Минобороны Британии.

У британском ведомстве пишут, что из-за войны город с довоенным населением в 9000 человек полностью разрушен - большинство зданий превратилось в руины.

Возобновление российских действий против Марынки является частью осеннего наступления рф, приоритетом которого является расширение российского контроля над остальной частью Донецкой области, что, вероятнее всего, по-прежнему является одной из основных военных целей кремля - указали в британской разведке.

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Напомним

В течение прошедших суток произошло 73 боевых столкновения на фронте. Украинские военные отбили атаки врага на 6 направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлении.