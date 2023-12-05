Британская разведка: рф, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории Марьинки
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что россия, вероятно, контролирует большую часть Марьинки (Донецкая область), хотя украинские силы все еще удерживают районы на западных окраинах города. Марьинка подверглась значительным разрушениям.
Армия рф в течение последних недель медленно продвинулась сквозь руины Марьинки Донецкой области. Однако, Силы обороны продолжают контролировать отдельные участки территории на западной окраине города. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании, основанном на разведданных, пишет УНН.
Детали
В британской разведке отмечают, что в течение последних недель российские войска постепенно продвигались через руины Марьинки, в Донецкой области.
В настоящее время россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории. Однако украинские войска по-прежнему контролируют отдельные участки территории на западной окраине города
У британском ведомстве пишут, что из-за войны город с довоенным населением в 9000 человек полностью разрушен - большинство зданий превратилось в руины.
Возобновление российских действий против Марынки является частью осеннего наступления рф, приоритетом которого является расширение российского контроля над остальной частью Донецкой области, что, вероятнее всего, по-прежнему является одной из основных военных целей кремля
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Напомним
В течение прошедших суток произошло 73 боевых столкновения на фронте. Украинские военные отбили атаки врага на 6 направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлении.
Британская разведка: рф, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории Марьинки
Британская разведка сообщает, что россия, вероятно, контролирует большую часть Марьинки (Донецкая область), хотя украинские силы все еще удерживают районы на западных окраинах города. Марьинка подверглась значительным разрушениям.
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