Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф

Недавняя кибератака на "Киевстар", вероятно, была одной из крупнейших подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В ведомстве считают, что 12 декабря, крупнейший оператор мобильной связи в Украине, "Киевстар", подвергся кибератаке со стороны рф. Отмечается, что на ликвидацию хакерской атаки понадобилось не менее двух суток.

Среди прочего, пользователи остались без мобильной связи и возможности пользоваться интернетом. Кибератака также вывела из строя сирены воздушной тревоги, некоторые банки, банкоматы и торговые терминалы.

Учитывая то, что пострадали украинские правительственные ресурсы и экстренные службы, этот инцидент, вероятно, является одной из самых масштабных деструктивных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного российского вторжения - отмечают британские аналитики.

Дополнение

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Киевстар возобновил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной территории Украины

Напомним

Из-за масштабного сбоя у оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работали системы оповещения о воздушной тревоге.

Кроме того, в некоторых городах были проблемы с уличным освещением. В частности в Львове и Днепре коммунальщики вынуждены были вручную включать фонари.