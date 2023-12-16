Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф
В отчете британской разведки утверждается, что кибератака на "Киевстар" 12 декабря, которая привела к перебоям в предоставлении услуг и работе систем экстренной помощи, является одной из самых разрушительных кибератак со времени российского вторжения.
И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии
Сергей Головатый, украинский судья Конституционного суда, избран председателем подкомитета по вопросам верховенства права Венецианской комиссии. О его назначении было объявлено во время 137-го пленарного заседания Комиссии.
Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске
На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.
В оккупированном Мариуполе россияне до сих пор не подключили к отоплению уцелевшие многоэтажки - ЦНС
Через два года после оккупации многие уцелевшие здания Мариуполя остаются без отопления, из-за чего жители мерзнут в холоде.
В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины
Украина планирует установить металлодетекторы и сканеры багажа в общественных местах, таких как транспортные станции и торговые центры, для повышения уровня безопасности. Министр внутренних дел также отмечает важность современных систем видеонаблюдения для безопасности и раскрытия преступлений.
В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"
Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Дарницком районе Киева был демонтирован в рамках декоммунизации и будет храниться в музее.
Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад
Шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта, умер в возрасте 86 лет, и ожидается, что его преемником станет его сводный брат шейх Мешаль.
Британский эсминец сбил неизвестный дрон в Красном море
Британский эсминец HMS Diamond сбил ракетой Sea Viper беспилотник, нацеленный на торговое судно в Красном море, в рамках усилий по усилению региональной морской безопасности.
На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медперсонала - Центр сопротивления
Запорожская область, находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.
Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак
Как сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, российские войска часто запускают беспилотники "Шахид" в вечернее время с большой дальностью полета, которые способны кружить перед тем, как нанести удар по целям. Эти беспилотники, которые маневрируют и обходят средства защиты, запускаются до тех пор, пока украинские силы не дадут им отпор ночью.