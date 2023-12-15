Киевстар возобновил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной территории Украины
Киев • УНН
Киевстар восстановил мобильный интернет, включая 4G, на подконтрольных ему территориях Украины, стабилизация сети, как ожидается, улучшит качество услуг; постепенно возвращается международный роуминг и другие услуги.
Киевстар включил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной территории Украины, в том числе и в стандарте 4G. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает УНН.
Детали
Отмечается, что услуга работает во всех стандартах связи, в том числе 4G.
Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети, ее качество будет улучшаться. За прошедшие сутки также восстановлены услуги международного роуминга. А еще раньше - услуги голосовой связи и фиксированного интернета.
По данным Киевстара, более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.
Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать после всех стабилизационных мероприятий.
Киевстар объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой12.12.23, 12:57 - [views_0]
По состоянию на сейчас компания работает над запуском услуг SMS и восстановлением доступа к системе "Мой Киевстар". В некоторых населенных пунктах все еще еще могут возникать кратковременные сложности со связью, и специалисты компании их оперативно устраняют.
Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон, или включить и выключить "авиа" режим. Также помогает выбор сети Киевстар в настройках телефона
Одновременно компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет осуществлено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.
Напомним
12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.
Киевстар возобновил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной территории Украины
Киевстар восстановил мобильный интернет, включая 4G, на подконтрольных ему территориях Украины, стабилизация сети, как ожидается, улучшит качество услуг; постепенно возвращается международный роуминг и другие услуги.
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