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Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как террористический

Киев • УНН

 • 7813 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Британская полиция на данном этапе рассматривает наезд автомобиля на заграждение возле парламента Великобритании, в результате чего пострадали люди, как террористический инцидент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление лондонской полиции.

Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как террористический

"На данном этапе мы рассматриваем это как террористический инцидент, и в настоящее время расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции", - сказано в заявлении.

Также британские правоохранители рассказали подробности об инциденте. По их информации, водителем машины - серебряного Ford Fiesta, - которая врезалась в ограду у парламента, является мужчина возрастом от 20-и до 30-и лет. Он въехал в велосипедистов и пешеходов, прежде чем врезаться в заграждение возле здания парламента.

Его задержали и отвезли в полицейский участок на юге Лондона, где он находится под стражей.

"Он был арестован по подозрению в преступной террористической деятельности", - добавили в британской полиции.

В транспортном средстве, как отмечается, кроме водителя, никого не было. Машину обыскивают на месте происшествия. Пока никакого оружия не выявили.

"В результате столкновения пострадало несколько человек, и они были доставлены в больницу. На этом этапе полученные пострадавшими травмы не кажутся опасным для жизни", - добавили в полиции.

На месте происшествия выставили кордоны, дороги поблизости перекрыты, как и закрыта станция метро "Вестминстер".

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