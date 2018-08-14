Британська поліція розглядає інцидент біля парламенту як терористичний
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Британська поліція наразі розглядає наїзд автомобіля на загородження біля парламенту Великої Британії, внаслідок чого постраждали люди, як терористичний інцидент. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву лондонської поліції.
"На цьому етапі ми розглядаємо це як терористичний інцидент, і наразі розслідування веде антитерористичний підрозділ поліції", - сказано в заяві.
Також британські правоохоронці розповіли подробиці про інцидент. За їхньою інформацією, водієм машини - срібного Ford Fiesta, - яка врізалася в огорожу біля парламенту, є чоловік віком від 20-и до 30-и років. Він в'їхав у велосипедистів і пішоходів, перш ніж врізатися в огорожу біля будівлі парламенту.
Його затримали і відвезли в поліцейський відділок на півдні Лондона, де він перебуває під вартою.
"Він був заарештований за підозрою у злочинній терористичній діяльності", - додали в британській поліції.
У транспортному засобі, як зазначається, крім водія, нікого не було. Машину обшукують на місці події. Поки ніякої зброї не виявили.
"У результаті зіткнення постраждало кілька людей, і вони були доставлені в лікарню. На цьому етапі отримані постраждалими травми не здаються небезпечним для життя", - додали в поліції.
На місці події виставили кордони, дороги поблизу перекриті, як і закрита станція метро "Вестмінстер".