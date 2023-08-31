Британская BAE Systems будет производить в Украине гаубицы L119 по стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Британская оборонная корпорация BAE Systems, которая открыла офис в Украине, будет производить здесь гаубицы L119 калибра 105 мм натовского стандарта. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет УНН.
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«Наше сотрудничество началось еще в мае, и вот через несколько месяцев они открыли в Украине свой офис. Как и обещали», — написал Камышин.
Детали
Он отметил, что сотрудничество такого уровня – очень мощный сигнал, ведь несмотря на ежедневные ракетные атаки врага и полномасштабные военные действия, компания BAE Systems готова работать здесь, бок о бок с украинцами.
«Такое сотрудничество - стопроцентная win-win история», — подытожил Камышин.
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Справочно
BAE Systems – ведущий поставщик вооружений по заказу оборонных ведомств Великобритании и США. На его предприятиях работают 93 000 человек в 40 странах.