Британська BAE Systems вироблятиме в Україні гаубиці L119 за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ.1 вересня. УНН. Британська оборонна корпорація BAE Systems, яка відкрила офіс в Україні, виготовлятиме тут гаубиці L119 калібру 105 мм натовського стандарту. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише УНН.
Цитата
«Наша співпраця почалась ще в травні, і ось за кілька місяців вони відкрили в Україні свій офіс», — написав Камишін.
Деталі
Він наголосив, що співпраця такого рівня – дуже потужний сигнал, адже попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, компанія BAE Systems готова працювати тут, пліч-о-пліч з українцями.
«Така співпраця - стовідсоткова win-win історія», — підсумував Камишін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна використовує на території росії зброю тільки власного виробництва - Данілов
Довідково
BAE Systems – провідний постачальник озброєнь на замовлення оборонних відомств Великої Британії та США. На його підприємствах працюють 93 000 осіб у 40 країнах.