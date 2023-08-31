Британська BAE Systems вироблятиме в Україні гаубиці L119 за стандартами НАТО

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«Наша співпраця почалась ще в травні, і ось за кілька місяців вони відкрили в Україні свій офіс», — написав Камишін.

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Він наголосив, що співпраця такого рівня – дуже потужний сигнал, адже попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, компанія BAE Systems готова працювати тут, пліч-о-пліч з українцями.

«Така співпраця - стовідсоткова win-win історія», — підсумував Камишін.

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Довідково

BAE Systems – провідний постачальник озброєнь на замовлення оборонних відомств Великої Британії та США. На його підприємствах працюють 93 000 осіб у 40 країнах.