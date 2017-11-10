Британка выиграла 755 тысяч долларов, случайно угадав результаты 12 футбольных матчей

Имя победительницы не разглашается. Известно, что ей 59 лет и она никогда не увлекалась футболом раньше.

Победительница поставила один фунт на победу 12-ти клубов, подавляющее большинство которых считались аутсайдерами. И угадала 12 раз из 12-ти.

По словам сотрудницы William Hill Карле Фолкнер, данный выигрыш является самым большим из тех, что она когда-либо видела. До этого максимальная сумма, которую ей приходилось выплачивать победителям, не превышала 25 тысяч фунтов.

Напомним, единственной спортивной лотереей ТОТО в Украине со своим собственным джекпотом, которая занимает первое место среди других лотерей по частоте срывов джекпота, является "Спортпрогноз". Для того, чтобы выиграть главный приз, нужно правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей, указанных в программе розыгрыша.

По 2016 год в лотерею "Спортпрогноз" было сорвано 23 джекпота .

В прошлом году обладателем одного из таких джекпотов стала Юлия из Одесской области, которая правильно спрогнозировала результаты 12 матчей. По словам победительницы, у нее большая семья: трое детей и муж, благодаря которому, собственно, она и открыла для себя игру в лотерею.

Также напомним, размер джекпота лотереи "Спортпрогноз" в накладе №761 был увеличен до 300 тысяч грн.

"В честь 30-летия лотереи и с целью подогрева страстей среди лотерейных фанов и знатоков футбола на тираж №761 установлено беспрецедентный джекпот 300 тысяч гривен!", - рассказали в "М.С.Л.".

Итак, главный приз лотереи вырос втрое, а стоимость минимальной ставки составит всего 5 гривен. К слову, этот джекпот до сих пор не был сорван и успел вырасти до 340 тысяч гривен.