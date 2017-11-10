Британка виграла 755 тисяч доларів, випадково вгадавши результати 12 футбольних матчів

Ім'я переможниці не розголошується. Відомо, що їй 59 років і вона ніколи не захоплювалася футболом раніше.

Переможниця поставила один фунт на перемогу 12-ти клубів, переважна більшість яких вважалися аутсайдерами. І вгадала 12 разів з 12-ти.

За словами співробітниці William Hill Карлі Фолкнер, даний виграш є найбільшим з тих, що вона коли-небудь бачила. До цього максимальна сума, яку їй доводилося виплачувати переможцям, не перевищувала 25 тисяч Фунтів.

Нагадаємо, єдиною спортивною лотереєю ТОТО в Україні зі своїм власним джекпотом, яка посідає перше місце серед інших лотерей по частоті зривів джекпоту, є "Спортпрогноз". Для того, щоб виграти головний приз, потрібно правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів, зазначених в програмі розіграшу.

За 2016 рік у лотерею "Спортпрогноз" було зірвано 23 джекпоту.

Минулого року володарем одного з таких джекпотів стала Юлія з Одеської області, яка правильно спрогнозувала результати 12 матчів. За словами переможниці, у неї велика родина: троє дітей і чоловік, завдяки якому, власне, вона і відкрила для себе гру в лотереї.

Також нагадаємо, розмір джекпоту лотереї "Спортпрогноз" в накладі №761 був збільшений до 300 тисяч грн.

"На честь 30-річчя лотереї і з метою підігріву пристрастей серед лотерейних фанів і знавців футболу на тираж №761 встановлено безпрецедентний джекпот 300 тисяч гривень!", - розповіли в "М.С.Л.".

Отже, головний приз лотереї зріс утричі, а вартість мінімальної ставки складе всього 5 гривень. До слова, цей джекпот досі ще не був зірваний і встиг вирости до 340 тисяч гривень.