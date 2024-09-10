Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии
Киев • УНН
Великобритания добавила 7 новых субъектов в режим санкций против Ирана и 3 - против России. Также добавлено 5 новых спецификаций судов в рамках санкционного режима против России.
Великобритания добавила 7 новых подсанкционных субъектов в рамках режима санкций против Ирана и 3 новых субъекта в рамках режима санкций против россии, согласно опубликованному сегодня обновлению по санкциям на сайте британского правительства, пишет УНН.
Детали
"Добавлено 7 новых субъектов в рамках режима санкций против Ирана и 3 новых субъекта в рамках режима санкций против россии", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что "добавлено 5 новых спецификаций судов в рамках режима санкций против россии".
При этом детально пока не уточняется, о чем идет речь.
Напомним
Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.
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