Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

Великобритания добавила 7 новых подсанкционных субъектов в рамках режима санкций против Ирана и 3 новых субъекта в рамках режима санкций против россии, согласно опубликованному сегодня обновлению по санкциям на сайте британского правительства, пишет УНН.

Детали

"Добавлено 7 новых субъектов в рамках режима санкций против Ирана и 3 новых субъекта в рамках режима санкций против россии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "добавлено 5 новых спецификаций судов в рамках режима санкций против россии".

При этом детально пока не уточняется, о чем идет речь.

Напомним

Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції