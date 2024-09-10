Британія заявила про розширення санкцій проти Ірану та росії
Київ • УНН
Велика Британія додала 7 нових суб'єктів до режиму санкцій проти Ірану та 3 - проти росії. Також додано 5 нових специфікацій суден у межах санкційного режиму проти росії.
Велика Британія додала 7 нових підсанкційних суб'єктів у межах режиму санкцій проти Ірану та 3 нових суб'єкти в межах режиму санкцій проти росії, згідно з опублікованим сьогодні оновленням щодо санкцій на сайті британського уряду, пише УНН.
Деталі
"Додано 7 нових суб'єктів у межах режиму санкцій проти Ірану та 3 нових суб'єкти в межах режиму санкцій проти росії", - ідеться у повідомленні.
Також повідомляється, що "додано 5 нових специфікацій суден у межах режиму санкцій проти росії".
При цьому детально наразі не уточнюється, про що йдеться.
Нагадаємо
Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.
США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції 10.09.24, 15:28 • 22402 перегляди