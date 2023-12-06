Британия ввела новые санкции против экспортеров, финансирующих армию рф

Великобритания расширила санкционный список против отдельных лиц и групп, которые поддерживают и финансируют "военную машину" российского президента владимира путина. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что новые ограничения касаются компаний в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане, которые продолжают поддерживать незаконное вторжение России в Украину.

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в список из 46 новых санкций также вошли российские производители оружия и импортеры оборонной продукции, а также 3 субъекта, поддерживающие сеть Вагнера, и 4 оператора судов так называемого "теневого флота", которые россия использует для смягчения удара санкций, связанных с нефтью.

сегодняшние санкции ударят по Путину там, где это больно, нанося ущерб российским оборонным системам и подавляя незаконные цепочки поставок, поддерживающие российскую военную машину - отметила министр по вопросам санкций Анн-Мари Тревельян.

Дополнения

В частности санкции введены в отношении белорусского АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербской компании AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и китайских Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.

Также, под санкции попали российские производители оружия и импортеры оборонной продукции, а также 3 субъекта, поддерживающие сеть ЧВК "Вагнер", и 4 оператора судов "теневого флота", которые Россия использует для обхода наложенных на нефтяную отрасль ограничений.

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Помимо вышеупомянутых компаний, британское правительство включило в санкционный список 31 физическое и юридическое лицо из России, которые связаны с разработкой и производством БПЛА и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов.

Напомним

Болгария активно сотрудничает с ЕС, чтобы ограничить экспорт товаров двойного назначения в Россию, поскольку официальные лица уверены, что они используются в военных целях. Рассматриваются новые механизмы применения санкций.