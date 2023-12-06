Британия ввела новые санкции против экспортеров, финансирующих армию рф
Великобритания расширила санкции против России, включив в них компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, а также российские производители оружия и организации, связанные с группой Вагнера.
В оккупированном Луганске россияне откроют псевдопатриотические центры для мобилизации несовершеннолетних
россия планирует открыть в оккупированном Луганске центры военной подготовки несовершеннолетних, к детям старше 14 лет будут готовить к военной службе.
Вспышка гепатита А в Винницкой области: вероятный источник инфицирования нашли на местном рынке – Кузин
Более 70% пациентов с гепатитом А в Виннице покупали продукты питания на местном рынке. Для сдерживания вспышки принимаются комплексные меры, включая обеззараживание воды и постконтактные прививки.
По случаю Дня ВСУ Зеленский вручил государственные награды, боевые флаги и присвоил военным соединениям почетные наименования
Президент Зеленский наградил военнослужащих государственными наградами и боевыми флагами в День Вооруженных сил Украины и отдал дань погибшим солдатам, в частности Сергею Божко и Андрею Дробиленко.
В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих
Украина рассматривает новое законодательство о предоставлении военнослужащим отпуска при рождении ребенка, восстановления после травм и ухода за детьми, предусматривающее до 14 дней для новых родителей и до 12 месяцев для восстановления здоровья.
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
В Высший совет правосудия поступила жалоба прокурора Виктории Оршавской.
Военным хотят запретить публикации Тиктоков и других фото/видео материалов в интернете: что известно
Речь идет о фото и видео, благодаря обработке которых с помощью специального программного обеспечения можно определить геолокацию самих военнослужащих, военные объекты, воинские части и тому подобное.
Первое заседание Совета международного реестра убытков, нанесенных рф Украине, состоится в декабре в Гааге
В декабре в Гааге состоится первое заседание Совета международного реестра убытков Украины из-за войны рф, о чем объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В россии вынесен первый приговор офицерам вс рф за "не отражение внезапной атаки ВСУ"
Два российских офицера получили четырехлетний срок за неспособность предотвратить ракетный удар Украины в апреле 2022 года, в результате которого погибли семь человек и была уничтожена военная техника. Они могут вскоре подать прошение об условно-досрочном освобождении, поскольку они уже отбыли часть своего срока.
Тейлор Свифт названа журналом Time человеком года
Журнал Time удостоил Тейлор Свифт звания "Человека года 2023", и этот титул заставил ее почувствовать гордость, счастье и творческую наполненность.