Великобритания отклонила просьбу Д.Трампа назначить послом сторонника Brexit

Просьбу избранного президента Дональда Трампа назначить британским послом в США сторонника Brexit Найджела Фаража Великобритания отвергла во вторник.

Д.Трамп, который после победы на выборах встретился с Н.Фаражем до того, как встретился с кем-нибудь из лидеров ЕС, написал в Twitter, что "сильно" хотели бы, чтобы бывший торговец металлами стал политиком и был назначен британским послом.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, которая поздравила Д.Трампа с победой, поспешила отклонить столь недипломатичное предложение, пишет издание.

"Место не самое вакантное. У нас уже есть отличный посол в США", - заявил представитель офиса премьера в ответ на вопрос о предложении Д.Трампа.