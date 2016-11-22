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Великобритания отклонила просьбу Д.Трампа назначить послом сторонника Brexit

Киев • УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон не собирается менять действующего посла, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Великобритания отклонила просьбу Д.Трампа назначить послом сторонника Brexit

Просьбу избранного президента Дональда Трампа назначить британским послом в США сторонника Brexit Найджела Фаража Великобритания отвергла во вторник.

Д.Трамп, который после победы на выборах встретился с Н.Фаражем до того, как встретился с кем-нибудь из лидеров ЕС, написал в Twitter, что "сильно" хотели бы, чтобы бывший торговец металлами стал политиком и был назначен британским послом.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, которая поздравила Д.Трампа с победой, поспешила отклонить столь недипломатичное предложение, пишет издание.

"Место не самое вакантное. У нас уже есть отличный посол в США", - заявил представитель офиса премьера в ответ на вопрос о предложении Д.Трампа.

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