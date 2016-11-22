Великобритания отклонила просьбу Д.Трампа назначить послом сторонника Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон не собирается менять действующего посла, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Просьбу избранного президента Дональда Трампа назначить британским послом в США сторонника Brexit Найджела Фаража Великобритания отвергла во вторник.
Д.Трамп, который после победы на выборах встретился с Н.Фаражем до того, как встретился с кем-нибудь из лидеров ЕС, написал в Twitter, что "сильно" хотели бы, чтобы бывший торговец металлами стал политиком и был назначен британским послом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая поздравила Д.Трампа с победой, поспешила отклонить столь недипломатичное предложение, пишет издание.
"Место не самое вакантное. У нас уже есть отличный посол в США", - заявил представитель офиса премьера в ответ на вопрос о предложении Д.Трампа.