Британія відхилила прохання Д.Трампа призначити послом прихильника Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Представник прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей заявив, що Лондон не збирається змінювати чинного посла, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Прохання обраного президента Дональда Трампа призначити британським послом в США прихильника Brexit Найджела Фаража Велика Британія відкинула у вівторок.
Д.Трамп, який після перемоги на виборах зустрівся з Н.Фаражем до того, як зустрівся з ким-небудь з лідерів ЄС, написав у Twitter, що "багато" хотіли б, щоб колишній торговець металами став політиком і був призначений британським послом.
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, яка привітала Д.Трампа з перемогою, поспішила відхилити настільки недипломатичну пропозицію, пише видання.
"Місце не вакантне. У нас вже є відмінний посол у США", - заявив представник офісу прем'єра у відповідь на питання про пропозицію Д.Трампа.