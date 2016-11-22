Британія відхилила прохання Д.Трампа призначити послом прихильника Brexit

Прохання обраного президента Дональда Трампа призначити британським послом в США прихильника Brexit Найджела Фаража Велика Британія відкинула у вівторок.

Д.Трамп, який після перемоги на виборах зустрівся з Н.Фаражем до того, як зустрівся з ким-небудь з лідерів ЄС, написав у Twitter, що "багато" хотіли б, щоб колишній торговець металами став політиком і був призначений британським послом.

Прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей, яка привітала Д.Трампа з перемогою, поспішила відхилити настільки недипломатичну пропозицію, пише видання.

"Місце не вакантне. У нас вже є відмінний посол у США", - заявив представник офісу прем'єра у відповідь на питання про пропозицію Д.Трампа.