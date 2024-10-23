Британия выделит 155 млн долларов на морскую коалицию для Украины
Киев • УНН
Великобритания дополнительно выделит 120 млн фунтов на поддержку Коалиции морских сил и средств для Украины. Средства пойдут на морские дроны, радары и другие проекты для защиты «Зернового коридора».
Великобритания дополнительно выделит еще 120 млн фунтов стерлингов (то есть около 155 млн долларов) на поддержку Коалиции морских сил и средств, сообщила пресс-служба британского правительства, передает УНН.
Детали
Как сообщается, Британия ищет партнеров для совместного финансирования поставки еще сотен морских дронов (воздушных и беспилотных), а также радаров наблюдения для защиты «Зернового коридора».
Также вместе с Норвегией ищет еще 100 миллионов фунтов стерлингов для совместного финансирования сотен других проектов.
Новое финансирование выделяют на фоне усиления атак армии рф по украинской портовой инфраструктуре в Черном море.
В рамках морской коалиции Украина, как сообщается уже получила помощь в виде десятков вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, для береговой обороны и речных операций, а также сотни тысяч патронов к предоставленным пулеметам.
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