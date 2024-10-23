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Британія виділить 155 млн доларів на морську коаліцію для України

Київ • УНН

 • 14422 перегляди

Велика Британія додатково виділить 120 млн фунтів на підтримку Коаліції морських сил і засобів для України. Кошти підуть на морські дрони, радари та інші проєкти для захисту "Зернового коридору".

Британія виділить 155 млн доларів на морську коаліцію для України

Велика Британія додатково виділить ще 120 млн фунтів стерлінгів (тобто близько 155 млн доларів) на підтримку Коаліції морських сил і засобів, повідомила пресслужба британського уряду, передає УНН. 

 Деталі 

Як повідомляється, Британія шукає партнерів для спільного фінансування постачання ще сотень морських дронів (повітряних і безпілотних), а також радарів спостереження для захисту "Зернового коридору". 

Також разом із Норвегією шукає ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів для спільного фінансування сотень інших проєктів. 

Нове фінансування виділяють на тлі посилення атак армії рф по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі. 

У межах морської коаліції Україна, як повідомляється вже отримала допомогу у вигляді десятків всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, для берегової оборони і річкових операцій, а також сотні тисяч набоїв до наданих кулеметів. 

Партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на кілька років - Міноборони18.10.24, 10:56 • 15129 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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