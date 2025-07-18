Британия расширяет избирательные права: разрешат голосование с 16 лет

В Великобритании подростки в возрасте 16–17 лет получат право голоса на всех всеобщих выборах. Это станет самой масштабной реформой избирательной системы с 1969 года. Об этом информирует Sky News, передает УНН.

Детали

Ожидается, что молодежь сможет проголосовать уже на следующих всеобщих выборах. Таким образом, Лейбористская партия реализует одно из своих ключевых предвыборных обещаний, изложенных в манифесте летом 2024 года.

Сейчас подростки уже имеют право голоса на выборах в парламенты Сенедд в Уэльсе и Холируд в Шотландии. Новое законодательство распространит это право на местные, региональные и всеобщие выборы во всех четырех частях Великобритании.

По оценке аналитического центра IPPR, отныне право голоса на всеобщих выборах получат до 9,5 млн новых избирателей. По последним данным, общая численность зарегистрированных избирателей в Британии составляет 48 208 507 человек.

Последний раз снижение возраста избирателей произошло в стране в 1969 году - тогда его уменьшили с 21 до 18 лет.

В Британском правительстве отметили, что это изменение "усилит демократическую вовлеченность в меняющемся мире и поможет восстановить доверие к демократии в Великобритании".

Мы принимаем меры, чтобы устранить барьеры для участия (в выборах. - ред.), обеспечив возможность для большего количества людей приобщиться к демократии в Великобритании, поддержать наш План изменений и реализовать наше предвыборное обещание предоставить 16-летним право голоса - отметила вице-премьер-министр Анджела Рейнер.

Однако, согласно опросу соцслужбы YouGov, в котором приняли участие 5538 взрослых сразу после объявления инициативы в четверг, 57% британцев считают, что 16- и 17-летним не следует разрешать голосовать, а поддерживает эту идею треть жителей (32%).

Руководитель направления европейских политических и социальных исследований в YouGov Энтони Уэллс отметил, что, учитывая "сухую статистику", 16- и 17-летние "вероятно, не будут иметь существенного влияния" на результаты выборов, поскольку составляют лишь около 2,8% населения в возрасте от 16 лет.

По его словам, если их явка будет похожа на явку других молодых людей, то они также будут составлять "существенно меньшую долю фактического электората".

Уэллс также добавил, что эта возрастная группа обычно чаще голосует за Лейбористскую партию и Партию зеленых, реже - за консерваторов.

В то же время, по его словам, такие симпатии могут измениться, если к следующим выборам рейтинг лейбористов снизится.

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