Британия продолжит помогать Украине в том же объеме или даже больше — Reuters

Детали

Соревноваться с конкурирующими державами Сунак намерен "не красивыми словами, а крепким прагматизмом".

По объему оказываемой военной помощи Британия по-прежнему является одним из наиболее щедрых союзников Украины. На уровень поддержки не повлияло даже то, что Королевство само переживает финансовый кризис, а за последние месяцы в резиденции на Даунинг-стрит сменилось уже три постояльца.

Лиз Трасс, возглавившая правительство после скандальной отставки Бориса Джонсона, не удержалась в премьерском кресле и 50 дней, уступив место проигравшему ей двумя месяца ранее партийный выборы Риши Сунаку.

Добавим

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter видеоролик под названием "Мы верим в свободу", в котором поддержал Украину в борьбе с российской агрессией.