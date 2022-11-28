Британия продолжит помогать Украине в том же объеме или даже больше — Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Премьер Великобритании Риши Сунак намерен объявить, что в следующем году Лондон продолжит оказывать Киеву военную помощь - как минимум в том же объеме, как сейчас, а возможно - и больше.
Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившись с черновиком речи премьера, которую он должен произнести в понедельник передает УНН.
Детали
Соревноваться с конкурирующими державами Сунак намерен "не красивыми словами, а крепким прагматизмом".
По объему оказываемой военной помощи Британия по-прежнему является одним из наиболее щедрых союзников Украины. На уровень поддержки не повлияло даже то, что Королевство само переживает финансовый кризис, а за последние месяцы в резиденции на Даунинг-стрит сменилось уже три постояльца.
Лиз Трасс, возглавившая правительство после скандальной отставки Бориса Джонсона, не удержалась в премьерском кресле и 50 дней, уступив место проигравшему ей двумя месяца ранее партийный выборы Риши Сунаку.
Добавим
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter видеоролик под названием "Мы верим в свободу", в котором поддержал Украину в борьбе с российской агрессией.