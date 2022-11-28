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Британія продовжуватиме допомагати Україні в тому ж обсязі чи навіть більше — Reuters

Британія продовжуватиме допомагати Україні в тому ж обсязі чи навіть більше — Reuters

Київ • УНН

 • 965495 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прем'єр Великобританії Ріші Сунак має намір оголосити, що наступного року Лондон продовжить надавати Києву військову допомогу – як мінімум у тому ж обсязі, як зараз, а можливо – і більше.

Про це повідомляє агентство Reuters, ознайомившись із чернеткою промови прем'єра, яку він має вимовити в понеділок, передає УНН.

Деталі

Змагатися з конкуруючими державами Сунак має намір "не гарними словами, а міцним прагматизмом".

За обсягом військової допомоги Британія, як і раніше, є одним з найбільш щедрих союзників України. На рівень підтримки не вплинуло навіть те, що Королівство саме переживає фінансову кризу, а за останні місяці у резиденції на Даунінг-стріт змінилося вже три постояльці.

Ліз Трасс, яка очолила уряд після скандальної відставки Бориса Джонсона, не втрималася в прем'єрському кріслі і 50 днів, поступившись місцем партійним виборам Ріші Сунаку, який програв їй два місяці раніше.

Додамо

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак опублікував у Twitter відеоролик під назвою "Ми віримо у свободу", в якому підтримав Україну у боротьбі з російською агресією.

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