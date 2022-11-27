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"Мы верим в свободу": премьер-министр Великобритании опубликовал видео в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 906752 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал  в Twitter видеоролик под названием "Мы верим в свободу", в котором поддержал Украину в борьбе с российской агрессией, передает УНН

Цитата

"Я верю в свободу. Я считаю, что мы должны отстаивать основные права, которые так важны для всех нас. За наш суверенитет, за наше самоопределение и за основы стабильного международного строя, за восстановление которого все мы боремся. Украинскому народу угрожают бомбардировка днем ​​и отключение электроэнергии по ночам. Но мы знаем, что наши друзья всегда будут рядом, чтобы помочь нам пройти через это. Великобритания – один из наших самых стойких союзников. Они дают оружие для нашей борьбы, оборудование, чтобы мы могли согреться, и дружбу, чтобы восстановить наш дух. Вместе мы никогда не отступим, вместе мы будем сильные", – говорится в видео.

We believe in freedom pic.twitter.com/YT4GrbE7A0

—Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022

Напомним

19 ноября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил визит в Киев, во время которого анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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