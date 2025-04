"Ми віримо у свободу": прем'єр-міністр Британії опублікував відео на підтримку України

Цитата

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми маємо відстоювати основні права, які так важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося. Українському народу загрожують бомбардування вдень та відключення електроенергії ночами. Але ми знаємо, що наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через це. Британія – один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися, і дружбу, щоб відновити наш дух. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними", – ідеться у відео.

We believe in freedom pic.twitter.com/YT4GrbE7A0

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022

Нагадаємо

19 листопада новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак здійснив візит до Києва, під час якого анонсував новий пакет військової допомоги для України.