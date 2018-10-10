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Великобритания стремится усилить торговые связи с Украиной - СМИ

Великобритания стремится усилить торговые связи с Украиной - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10223 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Великобритания будет противостоять российской агрессии после выхода из Европейского Союза, усилив торговые связи с Украиной и поддерживая санкции ЕС. С таким заявлением должен выступить министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс, передает УНН со ссылкой на The Times.

Фокс намерен заявить, что Великобритания выступает за "солидарность и единство" с Украиной, и поддержка этой страны, и давление на Россию не затормозят после Brexit.

На прошлой неделе чиновники Уайтхолла начали переговоры с украинскими коллегами.

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Бывший министр обороны, Фокс сегодня должен выступить на Лондонском бизнес-форуме в Лондоне перед британскими и украинскими бизнесменами.

"Мы сегодня здесь только для углубления торговых связей между нашими народами, но и в знак проявления солидарности и единства перед внешней агрессией. Наш выход из ЕС не изменяет обязательства Великобритании по развитию, росту и процветанию Украины. Также это не меняет нашу преданность санкциям против России. Действительно, мы принимаем меры, чтобы обеспечить беспрепятственный переход санкций в законодательство Великобритании в день выхода из Европейского Союза", - сказал министр.

Отмечается, что Фокс должен указать на "огромные коммерческие возможности" для британских компаний в Украине.

Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на углубление, в частности, экономических отношений с Великобританией после Brexit.

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