Великобритания стремится усилить торговые связи с Украиной - СМИ

Фокс намерен заявить, что Великобритания выступает за "солидарность и единство" с Украиной, и поддержка этой страны, и давление на Россию не затормозят после Brexit.



На прошлой неделе чиновники Уайтхолла начали переговоры с украинскими коллегами.



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Бывший министр обороны, Фокс сегодня должен выступить на Лондонском бизнес-форуме в Лондоне перед британскими и украинскими бизнесменами.



"Мы сегодня здесь только для углубления торговых связей между нашими народами, но и в знак проявления солидарности и единства перед внешней агрессией. Наш выход из ЕС не изменяет обязательства Великобритании по развитию, росту и процветанию Украины. Также это не меняет нашу преданность санкциям против России. Действительно, мы принимаем меры, чтобы обеспечить беспрепятственный переход санкций в законодательство Великобритании в день выхода из Европейского Союза", - сказал министр.



Отмечается, что Фокс должен указать на "огромные коммерческие возможности" для британских компаний в Украине.



Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на углубление, в частности, экономических отношений с Великобританией после Brexit.