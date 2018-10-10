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Британія прагне посилити торгові зв'язки з Україною - ЗМІ

Британія прагне посилити торгові зв'язки з Україною - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Велика Британія протистоятиме російській агресії після виходу з Європейського Союзу, посиливши торговельні зв'язки з Україною та підтримуючи санкції ЄС. З такою заявою має виступити міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс, передає УНН з посиланням на The Times.

Фокс має намір заявити, що Великобританія виступає за "солідарність та єдність" з Україною, і що підтримка цієї країни, і тиск на Росію не загальмують після Brexit.

Минулого тижня чиновники Уайтхолла почали переговори з українськими колегами.

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Колишній міністр оборони, Фокс сьогодні має виступити на Лондонському бізнес-форумі в Лондоні перед британськими та українськими бізнесменами.

"Ми сьогодні тут не тільки для поглиблення торговельних зв'язків між нашими народами, але і у знак прояву солідарності та єдності перед зовнішньою агресією. Наш вихід із ЄС не змінює зобов'язання Великої Британії щодо розвитку, росту та процвітання України. Також це не змінює нашу відданість санкціям проти Росії. Дійсно, ми вживаємо заходів, щоб забезпечити безперешкодний перехід санкцій у законодавство Великобританії в день виходу з Європейського Союзу ", - сказав міністр.

Зазначається, що Фокс має вказати на "величезні комерційні можливості" для британських компаній в Україні.

Як повідомляв УНН, Україна розраховує на поглиблення, зокрема, економічних відносин з Великою Британією після Brexit.

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