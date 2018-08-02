Великобритания поддержала санкции ЕС через Керченский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Великобритания поддержала санкции Европейского союза против российских компаний из-за строительства Керченского моста. Об этом свидетельствует обновленный список, опубликованный на сайте британского правительства, передает УНН.
Так, в список добавлены две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж".
"... активно участвовал в строительстве Керченского моста через свой государственный контракт на содержание моста, связывая Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Он принадлежит человеку (Аркадию Ротенбергу), действия которого уже обозначены как подрывающие украинский суверенитет", - говорится в документе.
Также санкции введены против таких компаний - АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".
Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) инициирует применение санкций к лицам, которые были вовлечены в процесс незаконного строительства Керченского моста.