Великобритания поддержала санкции ЕС через Керченский мост

Так, в список добавлены две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж".



"... активно участвовал в строительстве Керченского моста через свой государственный контракт на содержание моста, связывая Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Он принадлежит человеку (Аркадию Ротенбергу), действия которого уже обозначены как подрывающие украинский суверенитет", - говорится в документе.



Также санкции введены против таких компаний - АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".



Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) инициирует применение санкций к лицам, которые были вовлечены в процесс незаконного строительства Керченского моста.



