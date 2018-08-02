Британія підтримала санкції ЄС через Керченський міст

Так, у список додані дві компанії російського бізнесмена Аркадія Ротенберга – ПАТ "Мостотрест" та ТОВ "Стройгазмонтаж".



"… активно брав участь в будівництві Керченського мосту через свій державний контракт на утримання мосту, зв’язуючи Росію з незаконно анексованим Кримським півостровом. Він належить людині (Аркадію Ротенбергу), дії якого вже позначені як такі, що підривають український суверенітет", - йдеться в документі.



Також санкції введені проти таких компаній – АТ "Інститут Гипростроймост - Санкт-Петербург", АТ "Суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж - Мост", вологодське АТ "ВАД".



Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініціює застосування санкцій до осіб, що були залучені до процесу незаконного будівництва Керченського мосту.



