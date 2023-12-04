Британия передала Украине ракеты Martlet - СМИ

Силы обороны Украины получили от Великобритании ракеты Martlet для борьбы с вражескими "шахедами Британии ракеты Martlet для борьбы с вражескими "шахедами". Об этом пишет The Times, информирует УНН.

Детали

Как отмечает издание, Великобритания предоставила Украине свои новейшие образцы вооружения для битвы с беспилотниками Shahed на севере страны. Речь идет о современных ракетах Martlet.

Официальной информации от украинского военного руководства и британских ведомств нет.

Martlet - легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная для нужд военных Великобритании.

Сама ракета имеет вес 13 кг с боевой частью 3 кг. Длина - 1,3 м. Диаметр - 76 мм. Используется многорежимное наведения (лазер, полуактивный лазер, инфракрасное излучение). Скорость ракеты - 1,5 Мах. Дальность действия - 8 км.

Министерство обороны Великобритании разместило первоначальный заказ на 1000 ракет, поставки которых были запланированы начиная с 2013 года. Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021 году, а полная оперативная способность ожидается в 2024 году.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что провел очередное селекторное совещание, по результатам которого сообщил о получении от партнеров дефицитных ракет к имеющимся систем ПВО, и новых современных зенитных комплексов.