Британия передала Украине ракеты Martlet - СМИ
Киев • УНН
Великобритания предоставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками Shahed, сообщает The Times; официального подтверждения со стороны Украины или Великобритании пока нет.
Силы обороны Украины получили от Великобритании ракеты Martlet для борьбы с вражескими "шахедами Британии ракеты Martlet для борьбы с вражескими "шахедами". Об этом пишет The Times, информирует УНН.
Детали
Как отмечает издание, Великобритания предоставила Украине свои новейшие образцы вооружения для битвы с беспилотниками Shahed на севере страны. Речь идет о современных ракетах Martlet.
Официальной информации от украинского военного руководства и британских ведомств нет.
Martlet - легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная для нужд военных Великобритании.
Сама ракета имеет вес 13 кг с боевой частью 3 кг. Длина - 1,3 м. Диаметр - 76 мм. Используется многорежимное наведения (лазер, полуактивный лазер, инфракрасное излучение). Скорость ракеты - 1,5 Мах. Дальность действия - 8 км.
Министерство обороны Великобритании разместило первоначальный заказ на 1000 ракет, поставки которых были запланированы начиная с 2013 года. Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021 году, а полная оперативная способность ожидается в 2024 году.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что провел очередное селекторное совещание, по результатам которого сообщил о получении от партнеров дефицитных ракет к имеющимся систем ПВО, и новых современных зенитных комплексов.
Британия передала Украине ракеты Martlet - СМИ
Великобритания предоставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками Shahed, сообщает The Times; официального подтверждения со стороны Украины или Великобритании пока нет.
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