Британия объявила о новом пакете гуманитарной помощи Украине
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Британия выделит новый пакет помощи Украине на зиму размером более 500 тыс. долларов. Об этом сообщили на сайте британского правительства в четверг, 5 октября, передает УНН.
Детали
Как отмечается, помощь от Британии содержит:
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- 34 миллиона фунтов стерлингов (около 41 миллиона долларов – ред.) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду;
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- 10 миллионов фунтов стерлингов (около 12 миллионов долларов – ред.) на сферу электроэнергии после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины;
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- кредитную гарантию в размере 500 миллионов долларов, которая была предоставлена через Всемирный банк, чтобы позволить правительству Украины обеспечить жизненно необходимые выплаты в зимний период трем миллионам домохозяйств.
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Кроме этого, британский премьер Риши Сунак призвал партнеров и союзников работать вместе, чтобы поставлять Украине новые оборонительные вооружения.
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