Британія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Британія виділить новий пакет допомоги Україні на зиму розміром понад 500 тис. доларів. Про це повідомили на сайті Британського уряду в четвер, 5 жовтня, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, допомога від Британії містить:
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- 34 мільйони фунтів стерлінгів (близько 41 млн доларів – ред.) для ООН і благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг;
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- 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 12 млн доларів – ред.) на сферу електроенергії після атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України;
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- Кредитну гарантію розміром 500 мільйонів доларів, яка була надана через Світовий банк, щоб дати змогу уряду України забезпечити життєво необхідні виплати в зимовий період трьом мільйонам домогосподарств.
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Окрім цього, британський прем’єр Ріші Сунак закликав партнерів та союзників працювати разом, щоб постачати Україні нові оборонні озброєння.
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