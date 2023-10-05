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Україна й Британія розширять оборонну співпрацю: Зеленський після зустрічі з Сунаком

Київ • УНН

 • 531425 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України. Країни продовжать і розширять оборонну співпрацю, передає УНН.

Цитата

«Під час зустрічі з Ріші Сунаком обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України. Україна й Велика Британія продовжать і розширять оборонну співпрацю», - написав Зеленський у Telegram.

Зеленський зазначив, що вони також обговорили шляхи експорту зерна.

«Ми також обговорили шляхи експорту зерна й погодилися з необхідністю захисту свободи судноплавства в Чорному морі», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив у вівторок лідерам G7 і НАТО, що Велика Британія готова підтримувати Україну військовою, гуманітарною та економічною допомогою “стільки, скільки буде потрібно”.

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