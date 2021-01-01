Британия официально завершила свой разрыв с ЕС

"Великобритания завершила свой разрыв с Европейским Союзом, оставив внутренний рынок и Таможенный союз ЕС. В четверг, 31 декабря, в 23:00 (по местному времени, с полуночи - по среднеевропейскому - ред.) завершился переходный период, который связан с Brexit, а с 1 января начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Соединенное Королевство вышло из ЕС 31 января 2020 года, но в течение переходного периода, который продолжался до конца прошлого года, оставалось частью внутреннего рынка и Таможенного союза ЕС.

"Это прекрасный момент для этой страны. Наша свобода - в наших руках, и теперь от нас зависит, как этим максимально воспользоваться", - сказал премьер-министр страны Борис Джонсон в своем новогоднем обращении к британскому народу. Он добавил, что теперь Великобритания может делать некоторые вещи по-другому и "при необходимости лучше наших друзей в ЕС".

Указывается, что никаких крупных торжеств по случаю окончательного разрыва с ЕС в стране не происходило, учитывая эпидемию коронавируса, сообщает информагентство dpa.

Как сообщалось ранее в УНН, соглашение ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit вступило в силу.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, через 43 месяца после победы сторонников Brexit на референдуме 2016 года. А 31 декабря 2020 года завершился переходный период, во время которого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку и оставался в таможенном союзе.